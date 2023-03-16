محافظ أسيوط ينعى الصحفية سعاد أحمد بجريدة الوطن مقدمًا خالص التعازى لأسرة

أسيوط-هيثم البدرى

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى وفاة الصحفية سعاد أحمد مراسلة جريدة الوطن بأسيوط ، والتي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض ، سائلاً المولى "عز وجل| أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم محافظ أسيوط ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت - وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيدة الراحلة ولنقابة الصحفيين ، داعيًا الله أن يلهم أهلها الصبر الجميل ، واصفاً الفقيدة الراحلة بأنها محبة لعملها الصحفي ومخلصة في اداء عملها والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين.





كما كلف محافظ أسيوط محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بالمشاركة في تشييع جنازة الفقيدة بمسقط رأسها بمدينة أبوتيج وتقديم واجب العزاء لاسرتها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وكان قد توفيت الصحفية سعاد أحمد، مراسلة جريدة الوطن بأسيوط، صباح اليوم عن عمر يناهز 47 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض وكانت الراحلة تعمل مدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ثم انضمت لنقابة الصحفيين عام 2016، وكانت مراسلة للعديد من القنوات التليفزيونية بجانب كتاباتها الصحفية بجريدة الوطن.