اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 03:10 م
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ضبط المتهم بالتعدى على شقيقته وإصابتها فى الغربية

الخميس، 16 مارس 2023 02:38 م
ضبط المتهم بالتعدى على شقيقته وإصابتها فى الغربية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن ظهور سيدة بشعر مقصوص ووجود أمراض جلدية "تقرحات بالرأس والأذن" ، وتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات عائلية بينهما .
 
بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بالمقطع المشار إليه وتبين أنها ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) ، وبإستدعائها قررت بقيام ( شقيقها – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، وأضافت بقيامها بقص شعرها بنفسها بمحض إرادتها أثناء تواجدها بمنزل شقيقها لكونها تعانى من أمراض جلدية (تقرحات جلدية بالرأس والأذنين).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن الجيزة

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