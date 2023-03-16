ضبط المتهم بالتعدى على شقيقته وإصابتها فى الغربية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن ظهور سيدة بشعر مقصوص ووجود أمراض جلدية "تقرحات بالرأس والأذن" ، وتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات عائلية بينهما .

بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بالمقطع المشار إليه وتبين أنها ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) ، وبإستدعائها قررت بقيام ( شقيقها – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، وأضافت بقيامها بقص شعرها بنفسها بمحض إرادتها أثناء تواجدها بمنزل شقيقها لكونها تعانى من أمراض جلدية (تقرحات جلدية بالرأس والأذنين).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.