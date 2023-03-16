كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن "زراعة الخضر تحت الصوب"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس ، دورة تدريبية متكاملة عن "زراعة الخضر تحت الصوب"، حاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة بالصوب الزراعية، واستفاد بها عدد كبير من المتدربين من الطلاب والخريجيين.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على أهمية التدريب والتعليم المستمر، ودوره في تنمية مهارات وقدرات الطلاب والخريجين، وإعدادهم لسوق العمل، وخلق كوادر شبابية مدربة ومؤهلة لمواكبة متطلبات مجالات العمل الحديثة، مشيرا إلى قيام الجامعة- بعلمائها وخبرائها المتخصصين في شتى المجالات، ومراكزها البحثية والتدريبية المنتشرة- بدورها العلمي ومسئوليتها المجتمعية، وذلك من خلال حقيبة تدريبية متميزة ومتطورة سواء في المحتوى العلمي المقدم أو في طرق وأساليب التدريب.

أقيمت الدورة بقسم البساتين بكلية الزراعة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة رواء الشاطوري مدير وحدة متابعة الخريجيين.

وحاضر فيها الدكتور إسلام الشيخ أستاذ الهندسة الزراعية عن "نظام هندسة الصوب"، و الدكتور محمد وصفي أستاذ الخضر عن "زراعة الطماطم والفلفل تحت الصوب"، والدكتور إبراهيم ناصف أستاذ مساعد الخضر عن "زراعة الخيار تحت الصوب" .

وفى اليوم الثاني للدورة التدريبية - قام بالتدريب الدكتور محمد وصفي عن "زراعة الطماطم والفلفل وطرق تربيتها تحت الصوب"، والدكتور إبراهيم ناصف أستاذ مساعد الخضر، والمهندس محمد علي عطية المشرف على الإنتاج النباتي بالمزرعة حول "برامج التسميد وطرق مكافحة الأمراض والآفات التى تصيب محاصيل الخضر تحت الصوب"، والدكتور محمود المالكي المعيد بالكلية عن (كيفية إنتاج شتلات الفلفل والخيار للزراعة تحت الصوب".

وفي ختام الدورة التدريبية، قام الدكتور محمد يس عميد الكلية بتسليم شهادات حضور المتدربين من الخريجين والطلاب، وتكريم المدربين كذلك.

على صعيد متصل- نظمت الكلية دورة تدريبية عن متطلبات نظم سلامة الغذاء طبقا للمواصفة 22000، وحضرها 30 متدرب؛ حيث قام عميد الكلية بتسليم شهادات حضور المتدربين للخريجين والطلاب، وكذلك تكريم الدكتور تامر موسى القائم على التدريب.