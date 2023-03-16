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فوضي فى لندن مع دخول إضراب عمال السكك الحديد يومه الثاني.. صور

الخميس، 16 مارس 2023 10:15 ص
فوضي فى لندن مع دخول إضراب عمال السكك الحديد يومه الثاني.. صور اضرابات بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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تعطلت خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا مرة أخرى اليوم، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية مع استمرار موجة الإضراب الصناعي في الانتشار، حيث توقف أعضاء نقابة (RMT) في 14 مشغلًا هذا الصباح عن العمل بسبب خلاف طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف.

وفقا لصحيفة دايلي ميل، على الصعيد الوطنى، كان من المتوقع تشغيل ما بين 40 إلى 50 % من الخدمات، ولكن ستكون هناك اختلافات واسعة عبر الشبكة مع عدم وجود خدمات على الإطلاق في بعض المناطق، ومن المتوقع ان تتعطل الخدمات صباح الغد أيضًا لأن معظم القطارات لن تكون في المستودعات الصحيحة ، قبل بدء إضراب السكك الحديدية الثاني يوم السبت.

 

Tube services across London remain closed this morning amid an ongoing pay dispute

 

استمر إضراب مترو أنفاق لندن أمس في التأثير بشكل كبير في ساعة الذروة الصباحية ، مع عدم بدء الخدمات حتى منتصف الصباح، وتم تحذير جميع ركاب السكك الحديدية من توقع حدوث اضطراب اليوم ويوم السبت ، ومرة أخرى في مواعيد الإضراب المستقبلية في 30 مارس و 1 أبريل.

 

Commuters queue for a bus outside London Euston rail station yesterday amid the strikes

 

كما سيضرب المعلمون في إنجلترا وموظفو الجامعة أيضًا في استمرار للإضراب أمس ، حيث توقف ما يصل إلى نصف مليون معلم ومحاضر وصغار الأطباء وموظفي الخدمة المدنية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيي بي بي سي وموظفي أمازون عن العمل في يوم الميزانية.

 

Parts of Tottenham Court Road station were closed yesterday during the Underground strike

 

وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن حضره عشرات الآلاف من المضربين وأنصار الإضراب إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

قال ستيف مونتجمري ، الذي يرأس مجموعة Rail Delivery Group: `` هذه الجولة الأخيرة من الإضرابات ستكون مصدر إزعاج إضافي لعملائنا ، الذين عانوا بالفعل شهورًا من الاضطراب ، وسيكلف موظفينا المزيد من المال في وقت لا يمكنهم تحمله".

 

 


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