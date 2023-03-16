فوضي فى لندن مع دخول إضراب عمال السكك الحديد يومه الثاني.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

تعطلت خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا مرة أخرى اليوم، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية مع استمرار موجة الإضراب الصناعي في الانتشار، حيث توقف أعضاء نقابة (RMT) في 14 مشغلًا هذا الصباح عن العمل بسبب خلاف طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف.

وفقا لصحيفة دايلي ميل، على الصعيد الوطنى، كان من المتوقع تشغيل ما بين 40 إلى 50 % من الخدمات، ولكن ستكون هناك اختلافات واسعة عبر الشبكة مع عدم وجود خدمات على الإطلاق في بعض المناطق، ومن المتوقع ان تتعطل الخدمات صباح الغد أيضًا لأن معظم القطارات لن تكون في المستودعات الصحيحة ، قبل بدء إضراب السكك الحديدية الثاني يوم السبت.

استمر إضراب مترو أنفاق لندن أمس في التأثير بشكل كبير في ساعة الذروة الصباحية ، مع عدم بدء الخدمات حتى منتصف الصباح، وتم تحذير جميع ركاب السكك الحديدية من توقع حدوث اضطراب اليوم ويوم السبت ، ومرة أخرى في مواعيد الإضراب المستقبلية في 30 مارس و 1 أبريل.

كما سيضرب المعلمون في إنجلترا وموظفو الجامعة أيضًا في استمرار للإضراب أمس ، حيث توقف ما يصل إلى نصف مليون معلم ومحاضر وصغار الأطباء وموظفي الخدمة المدنية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيي بي بي سي وموظفي أمازون عن العمل في يوم الميزانية.

وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن حضره عشرات الآلاف من المضربين وأنصار الإضراب إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

قال ستيف مونتجمري ، الذي يرأس مجموعة Rail Delivery Group: `` هذه الجولة الأخيرة من الإضرابات ستكون مصدر إزعاج إضافي لعملائنا ، الذين عانوا بالفعل شهورًا من الاضطراب ، وسيكلف موظفينا المزيد من المال في وقت لا يمكنهم تحمله".