لندن تشهد 24 ساعة فوضى بسبب إضراب سائقى وموظفى مترو الأنفاق

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه الركاب فى لندن يوم من الفوضى فى قطاع النقل، بعد إضراب لسائقى مترو الأنفاق وموظفى المحطة لمدة 24 ساعة بدأ صباح اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة الجارديان.

حثت هيئة النقل في لندن (TfL) الركاب على التحقق من مسارهم قبل السفر، حيث تدخل جميع شبكة مترو انفاق لندن تقريبا في إغلاق ومن المحتمل أن تكون الخدمات الأخرى أكثر ازدحامًا ومعرضة للاضطراب والتأخير.

كان من المتوقع أن تكون الطرق مزدحمة للغاية في أجزاء من المدينة ، مما يؤدي إلى تباطؤ الحافلات ، في حين حذرت هيئة النقل في لندن من حدوث اضطراب محتمل في أجزاء من خط إليزابيث ولندن أوفرجراوند حيث تتم مشاركة المحطات مع محطات المترو.

يأتي الإضراب السابع لإغلاق مترو الانفاق، حيث تحتج النقابات على السياسات التي تقودها الحكومة والتي قد تضر بمعاشات الموظفين وتعني خفض الوظائف.

سيضرب أعضاء نقابتي Aslef و RMT لمدة 24 ساعة في نزاع مستمر حول المعاشات التقاعدية والتغييرات المخطط لها في التوظيف في شبكة مترو الأنفاق.

وقالت هيئة النقل في لندن إنه لم يتم التخطيط لتخفيضات في المعاشات التقاعدية ، لكنها بدأت في مراجعة مخططها كشرط لتسوية تمويل متفق عليها مع الحكومة المركزية بعد أن أدى الوباء إلى أزمات مالية في لندن.

إضراب السائقين هو أول إضراب تنظمه نقابة Aslef عبر شبكة مترو الأنفاق بأكملها منذ ثماني سنوات، وينظم حوالي 10000 عضو من أعضاء RMT في المحطات إضرابًا متزامنًا ، وهو السابع عبر العاصمة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.

وسيستمر الاضطراب في شبكة الأنفاق حتى صباح الخميس ، عندما سيؤثر إضراب السكك الحديدية الوطني من قبل RMT على المشغلين الرئيسيين أيضًا على خدمات القطارات الأخرى في لندن ، بما في ذلك الامتدادات الخارجية لخط إليزابيث.