اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 07:21 ص
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فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى مدينة بنى سويف اليوم

الخميس، 16 مارس 2023 07:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى مدينة بنى سويف اليوم شبكة الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف، اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.
 
وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء: اليوم الخميس عن مناطق (خلف مصنع الثلج، جزء من طريق السادات، منطقة القنادلة الطريق الدائرى، حديقة النيل، نادى القضاه نادى المهندسين، رنين، نادى الطلائع، قاعة قصر البارون).
 
ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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