فحص بلاغات التغيب لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته داخل مبنى مهجور بالهرم.

كما تم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مبنى فندق مهجور في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.