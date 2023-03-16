اليوم السابع
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"طلابنا أبطال التغير".. مبادرة الهيئة الإنجيلية و"زراعة بنها" للحفاظ على الموارد الطبيعة

الخميس، 16 مارس 2023 08:00 ص
"طلابنا أبطال التغير".. مبادرة الهيئة الإنجيلية و"زراعة بنها" للحفاظ على الموارد الطبيعة المشاركون فى المبادرة
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع كلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها، بمحافظة القليوبية، المؤتمر الأول حول الحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة، وإطلاق مبادرة "طلابنا أبطال التغيير" من أجل بناء الوعي العام حول الحفاظ على الموارد الطبيعية ودور شباب الجامعات في تبني هذا الملف، وذلك بمشاركة نائب محافظ القليوبية السيد الدكتور سمير حماد، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ دكتور السيد فودة، وعميد كلية الزراعة بمشتهر الأستاذ الدكتور محمود الزعبلاوي، والأستاذ دكتور إيهاب فريد، وكيل الكلية لخدمة شئون المجتمع وتنمية البيئة، والسادة وأعضاء هيئة التدريس وبمشاركة 150 من طلاب الكلية.

 

وخلال فعاليات المؤتمر تم إطلاق مبادرة "طلابنا أبطال التغير" والتي تهدف لتأهيل الطلاب الجامعيين ليصبحوا قادرين على نشر الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها وطرق التكيف معها من خلال منصات إعلامية لهم.

 

وكانت أبرز توصيات اللقاء، تشكيل المجلس الاستشاري من الأساتذة والباحثين بجامعة بنها للإشراف على المبادرة، بهدف تأهيل شباب الجامعات بموضوع تغيير المناخ لتنفيذ مبادرات في خدمة البيئة والمجتمع، بجانب تقديم حلول مبتكرة لمعالجة آثار التغير المناخي ومنها نماذج الري وغيرها، كما تقرر إطلاق منصات حوار شبابية حول ملف التغيرات المناخية، وإدراج تأثير تغيير المناخ فى أنشطة التعليم الجامعى.

 

وتأتى فعاليات المؤتمر لاستكمال حملة التوعية بالتغيرات المناخية وآثارها  الاقتصادية والبيئية على صغار المزاعين في مصر، التي ترعاها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

 


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