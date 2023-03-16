سفير الهند بالقاهرة يطلب زيارة القرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى وزارة التعاون الدولى لقطاع الشئون الآسيوية ووفد السفارة الهندية بالقاهرة، وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتي شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية ، مشيراً إلى الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس السيسى في شهر يناير الماضى إلى العاصمة الهندية للمشاركة في احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندي والتي دشنت عهداً جديداً من العلاقات المشتركة بين البلدين بعد اتفاق الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي على تحويل العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسى والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائى والتي تعبر جميعها عن عمق العلاقة الثنائية وتقدير الهند لزعيم مصر والنجاحات التي حققها في قيادة الدولة المصرية ، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال تقديم المنح التدريبية فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن أهمية الدورات التدريبية على مستوي قيادات وكوادر الإدارة المحلية وتنمية قدراتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، معرباً عن تطلع الوزارة لمواصلة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر وتبادل الخبرات بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة و معهد أحمد أباد للإدارة العليا فى مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية.

كما عرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمبادرة " أيادى مصر " لتطوير ودعم الحرف التراثية والحرفية واليدوية بالمحافظات والحفاظ عليها من الإندثار ودعم صغار المنتجين من الشباب والفتيات على مستوي محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لتلك المبادرة وتنمية المهارات لكل الحرفيين وصغار الصناع والمنتجين العاملين في الحرف اليدوية والتراثية ، معرباً عن آمله في وجود تعاون مشترك بين الوزارة والجانب الهندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة في ظل تشابه تلك المجالات في البلدين .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية بمحافظات صعيد مصر في سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا بالتعاون مع البنك الدولى يقوم بدعم وتطوير وتشجيع التكتلات الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد مثل التلى والفخار والسجاد والرومان وغيرها من الصناعات .

كما عرض وزير التنمية المحلية بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بجميع وزارتها ومؤسساتها لإنجاز ونجاح تلك المبادرة والتي ستقدم للشعب المصرى في الريف نوعاً مميزاً من الخدمات في جميع القطاعات .

وقال " آمنة " إن مبادرة " حياة كريمة " نالت رضا جميع أبناء الشعب المصرى خلال مراحل التنفيذ الحالية في ظل الطفرة التي تشهدها جميع الخدمات في قرى الريف المصرى .

ومن جانبه قدم سفير الهند بالقاهرة الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على استقباله اليوم على رأس وفد من السفارة ، مشيراً إلى الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار خلال الفترة الحالية ، وأكد على اهتمام جمهورية الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأشار أجيت جوبتيه إلى أهمية الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس السيسى إلى الهند والتي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين البلدين كما أنها المرة الأولى التي يتم دعوة رئيس مصري كضيف شرف يشارك في الاحتفالات الهندية واللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسى مع رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه ورجال الأعمال في الهند ، مشيراً إلى القرار الهام الذى اتخذته قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات الى مستوي الشراكة الاستراتيجية ، حيث تشهد العلاقات الثنائية تقدماً بخطي ملموسة على أرض الواقع.

وقال أجيت جوبتيه أن الفترة الحالية تشهد لقاءات مكثفة بين سفارة الهند والوزراء المعنيين في الحكومة المصرية لدعم الشراكة وتفعيل آليات التعاون الجديدة بين البلدين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الريس السيسى .

وأشار سفير الهند إلى وجود تشابه كبير في طبيعة السكان والمناطق الريفية والصناعات اليدوية والحرفية في مصر والهند حيث يمثل الشباب عدد كبير من السكان في الدولتين وتعمل كلا البلدين على خلق فرص عمل للشباب وتشجيع الحرف اليدوية وربطها بالأسواق الداخلية والخارجية ، مشيراً إلى وجود بعض الصناعات والحرف المتنوعة في الهند والتي تتشابه مع القاهرة مثل الرخام والنحاس والفضة والورق المخرف والخشب وغيرها ، مؤكداً سعى الحكومة الهندية الى الحفاظ على تلك الصناعات والحرف من الاندثار ودعمها وتطويرها والمساعدة في تسويقها .

كما أشار سفير الهند على أهمية دور القطاع الخاص في دعم تلك الصناعات والحرف التي تتميز بها العديد من المناطق الهندية ، لافتاً إلى دعم رئيس الوزراء الهندي لتلك الصناعات والمنتجات عبر تقديم بعض الهدايا التذكارية منها إلى رؤساء الدول والقادة الذين يزورون الهند ، وتنفيذ بعض المبادرات ومنها " منطقة واحدة لمنتج واحد " وتنظيم المعارض والأسواق للترويج لتلك الحرف بما يساهم في زيادة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لعرض تلك المنتجات وتسويقها عبر منصات محلية وعالمية .

كما طلب سفير الهند بالقاهرة زيارة لبعض القرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف المصرى للتعرف المشروعات والإنجازات التي شهدتها تلك القرى .

وأكد وزير التنمية المحلية على إمكانية الاستفادة من الجانب الهندي وتبادل الخبرات فيما يخص المراكز الحرفية بالمحافظات والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً وتدريب القائمين على تلك المراكز بما يساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى ويساعد على تحسين مستوي معيشتهم ، وشدد الوزير على الدعم الذى تقدمه الحكومة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإطلاق العديد من المبادرات لدعم الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنظيم العديد من المعارض لتلك الصناعات والحرف ومنها " ديارنا " وتراثنا ومعرض القاهرة الدولى وغيرها .

كما تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة فى ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً ، وأشار سفير الهند إلى ترحيب السفارة بتقديم كل الدعم اللازم لبناء القدرات والارتقاء بالمهارات فيما يخص الصناعات الحرفية واليدوية وإيفاد الخبراء وتنظيم الورش التدريبية

و شهد اللقاء أيضاً استعراض تفاصيل مبادرة " أيادي مصر " وحجم المبيعات والمستفيدين خلال الفترة الماضية في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع وتوجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية ومشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية والتراثية والمساعدة فى تسويق وبيع تلك المنتجات ، والاستفادة من تجربة الهند رائدة في أسواق الحرف اليدوية وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهندية في هذا المجال بما يساهم في زيادة الترويج لتلك الصناعات والمنتجات .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتشابه مع المبادرة الهندية " منطقة واحدة ومنتج واحد" وذلك في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وتهيئة المناخ الاقتصادي للتكتلات وتطوير تلك الصناعات خاصة في مجالات الفركة والتلى والعسل والرومان والنباتات العطرية والطبية والأقمشة والبصل .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والمناقشات بين الجانبين لإعداد خطة عمل مقترحة للموضوعات والملفات التي تم مناقشتها وبحثها فى اللقاء والبدء فى تنفيذها خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتوفير الخبرات الهندية في العديد من مجالات العمل الخاصة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية .