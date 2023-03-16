التنمية المحلية تنظم قافلة طبية وندوة ثقافية بمناسبة يوم المرأة المصرية

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم اليوم قافلة طبية، وندوة ثقافية بمناسبة يوم المرأة المصرية والذى يتم الاحتفال به يوم 16 مارس من كل عام، موضحا أن القافلة تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للسيدات العاملات بالوزارة وقطاعاتها بالتعاون مع وزارة الصحة، وتتناول الندوة التوعوية والثقافية والتى تشارك فيها رئيسات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والسيدات العاملات بالوزارة، نشر الثقافة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الصحية المغلوطة بشأنها.

ووجه اللواء هشام آمنة، بتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة وأيضا الأنشطة والفعاليات التى تنفذها بالتنسيق مع الوحدات الفرعية فى المراكز والمدن والمدن فى المحافظات، وانخراطها بشكل أكبر فى رفع الوعى الصحى للسيدات العاملات فى الوزارة والمحافظات، وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية، ورفع الوعى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى لهن.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة أن تركز أنشطة وحدات تكافؤ الفرص على الأنشطة التى تتكامل وتتشابه مع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، موجها بتكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع فروع المجلس القومى للمرأة ومديريات الصحة بالمحافظات، على مستوى القرى والمناطق العشوائية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية بمخاطر الشائعات وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل وصحة أفراد أسرتها، على أن يتم إعداد فريق عمل من وزارة التنمية للمشاركة فى الندوات، ويكون لديه القدرة على إلقاء هذه المحاضرات التوعوية سواء فى الوزارة أو المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظات.

و أشارت ايمان السبكى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة أن الندوة التوعوية، ناقشت اليوم عدة موضوعات أهمها: لماذا تنظيم الأسرة؟ والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة، وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة، وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، وأيضا التعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة.

وشددت على أهمية نشر الوعى الصحى للمرأة، خاصة وأن مثل هذه الندوات التوعوية تتيح التواصل مع السيدات العاملات بالوزارة وقطاعاتها، وقالت أن هناك خطة مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية، سواء فى الوزارة أو المحافظات وتتناول صحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واختتمت الندوة بالإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بالصحة الإنجابية من العاملات، ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل المقبلة التى تهم المرأة المصرية والتى تحتاجها للارتقاء بالعاملة المصرية.