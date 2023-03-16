اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك فى نيوزيلندا

الخميس، 16 مارس 2023 08:35 ص
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك فى نيوزيلندا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، صباح اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك فى نيوزيلندا، ما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامى من قبل نظام إنذار تسونامى الأمريكى.

ووقع الزلزال حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فى الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي (3.55 بتوقيت موسكو) على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا.

ويقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد معلومات فورية عن الخسائر والدمار المحتملين.

وتقع نيوزيلندا عند ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل.

يذكر أن فى بداية مارس الجارى، قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

وكانت نيوزيلندا سجلت خلال الأشهر الماضية، زلزالًا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، قرب بلدة "جرايموث" في الجزيرة الجنوبية للبلاد.

نيوزيلندا

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زلزال يضرب نيوزيلندا

زلزال يضرب جزر كرماديك

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