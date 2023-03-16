اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضر مقاطعة جاوة فى إندونيسيا

الخميس، 16 مارس 2023 11:25 ص
زلزال بقوة 5.2 درجة يضر مقاطعة جاوة فى إندونيسيا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفاد مركز رصد الزلازل فى أوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة جاوة الشرقية فى إندونيسيا.

وأضاف المركز فى بيان نقلت "روسيا اليوم"، أن الزلزال وقع في الساعة 05:22 صباح اليوم الخميس بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 266 كيلومترا جنوبي مدينة جيمبر التي يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

يذكر أن وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قالت في بيان إن بركان ميرابي الإندونيسي ثار السبت الماضى، وأطلق سحابة ساخنة تصل إلى أربعة أميال، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقالت السلطة المحلية إن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة بإندونيسيا اندلع حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي ولوحظ تدفق الحمم البركانية بنحو ميل واحد.

وقال البيان إنه تم تحذير السكان في المجتمع المجاور بوقف أي أنشطة في مناطق الخطر، التي تتراوح ما بين ميلين إلى أربعة أميال من الحفرة.

يعد ميرابي البالغ ارتفاعه 9721 قدمًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا وكان بالفعل في ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.


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