اندلاع بركان ميرابى فى إندونيسيا ويطلق سحابة ساخنة تصل لـ4 أميال.. صور

كتب إيهاب محمد

قالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية في بيان إن بركان ميرابي الإندونيسي ثار يوم السبت، وأطلق سحابة ساخنة تصل إلى أربعة أميال، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقالت السلطة المحلية إن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة بإندونيسيا اندلع حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي ولوحظ تدفق الحمم البركانية بنحو ميل واحد.



الدخان يتصاعد من المكان



البركان



الدخان يملأ المكان

وقال البيان إنه تم تحذير السكان في المجتمع المجاور بوقف أي أنشطة في مناطق الخطر، التي تتراوح ما بين ميلين إلى أربعة أميال من الحفرة.

يعد ميرابي البالغ ارتفاعه 9721 قدمًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا وكان بالفعل في ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز المراقبة المحلي، يوليانتو إنه لم يتم إجلاء أي سكان.

وأضاف:"لقد لوحظ هذا فقط كحدث لمرة واحدة ، كان هناك 5-6 انهيارات جليدية. إذا استمرت التغطية في الزيادة وكانت المسافة أكثر من أربعة أميال ، فمن المحتمل أن يُنصح السكان بالإخلاء".

تقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، ولديها براكين أكثر من أي دولة أخرى. واندلع ميرابي آخر مرة بعنف عام 2010 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًا.