زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر يضرب محافظتى السليمانية وكركوك شمالى العراق

كتب محمد جمال

ضرب زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر محافظتى السليمانية وكركوك شمالى العراق، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، رصد العلماء في منطقة كهرمان مرعش التركية التى تعرضت للهزة الأرضية القوية ارتفاع مستوى غاز الرادون المشع فى الهواء الجوي بمقدار أربع مرات عن المعدل الطبيعى، هذا ما تم نشره على موقع روسيا اليوم.

ويمكن أن يؤدي هذا الغاز غلى تلف جزيئات الحمض النووى وخلايا الجسم، بالإضافة إلى ذلك يسبب الإصابة بالسرطان، ويشير علماء جامعة يلدز التقنية وجامعة كوجلي في مقال نشره موقع Haber7 إلى أنهم أجروا دراسة ميدانية للتربة في قرية اكبينار الواقعة بين منطقتي البيستان وإكينزيا في كهرمان مرعش خلال أيام 9-12 فبراير الماضى.

ووفقا للبروفيسور عثمان غوناي، غاز الرادون المشع موجود في التربة وينبعث نتيجة انشطار المواد المشعة الموجودة في بنية التربة: اليورانيوم والثوربوم والبوتاسيوم التي عند تحللها ينبعث غاز الرادون الذي عادة ما يرتفع إلى سطح الأرض، ولكن يؤدي حدوث الزلازل، إلى كشف بنية التربة والصخور، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه كثيرا، ويخطط العلماء لإجراء دراسة ثانية للتربة بعد مضي سنة على الزلزال الذي حدث في كهرمان مرعش.