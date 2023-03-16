رئيس حكومة لبنان يلتقى بابا الفاتيكان اليوم

إيمان حنا

يلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الخميس، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث يطّلع البابا على مستجدات الجهود المبذولة لمساعدة لبنان في إطار المساعى الدبلوماسية التي يجريها لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، وهو اللقاء الثانى بينهما خلال أقل من سنة وثلاثة أشهر. وفق "لبنان24".

وكان ميقاتى قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، فى مستهل زيارة رسمية إلى الفاتيكان .

ومن المقرر أن يلتقي ميقاتي أيضا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما يُجري محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه، و قال، اطلعنا على الاتصالات من أجل الاسراع في انتخاب رئيس، وكانت الآراء متفقة،وأكد قائلا " توافقنا في الرأي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في اسرع وقت من أجل انتطام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية، وللبدء بالدخول في الحل، هناك مشكلات اقتصادية واجتماعية ولكن الاهم يتعلق بالسياسة، ومن دون حل سياسي، وان يعود المجلس النيابي للقيام بدوره الطبيعي، وان يكون هناك مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية، لا يمكن الخروج بحل.

وأضاف ميقاتى، إنه على تواصل دائم مع كل النسيج اللبناني على تعدديته، وهذا فخر لبنان واعتزازه، وأضاف: من الطبيعي ان يكون الحديث محوره الاوضاع السياسية، وكانت لصاحب الغبطة أحاديث مطولة عن الأوضاع والمصاعب التربوية والصحية التي تعانيها الرعايا والمواطنون بشكل عام، وضرورة ايجاد حل سريع لها، ويبقى مفتاح الحل الاساسي هو الحل السياسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت.

من جانبه، أشاد مفتي لبنان بالجهود والمساعي التي يقوم بها ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، كما شدد على أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين.