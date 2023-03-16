رئيس الوزراء يشهد افتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع "جوشى ـ مصر" للفايبر جلاس

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

المصنع بعد إطلاق خط الإنتاج الجديد يعدُ الرابع عالمياً في إنتاج الفايبر جلاس وينطلق بمنتجاته من داخل المنطقة الاقتصادية إلى الأسواق الخارجية عبر موانئ الهيئة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع شركة "جوشي ـ مصر" لصناعة الفايبر جلاس، التابعة لشركة "جوشي" الصينية، ويقع المصنع بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو أحد مصانع المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس، داخل نطاق منطقة تيدا- مصر الصينية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من"وو بين"، رئيس مجلس إدارة شركة "جوشي" الصينية، الذي أوضح أنه بإطلاق خط الانتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبر جلاس" الذي تم افتتاحه اليوم، يعدُ المصنع الرابع عالمياً في إنتاج الفايبر جلاس، وينطلق بمنتجاته من مصر من داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الأسواق الخارجية عبر موانئ الهيئة.

وأضاف وو بين، أن المشروع قبل التوسعات الجديدة كان يتكون من 3 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار، وقدرة إنتاجية 250 ألف طن سنويًّا ويوفر نحو 1500 فرصة عمل، فضلاً عن صادرات المصنع التي جعلت مصر في صدارة الدول المنتجة للألياف الزجاجية عالميًّا.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن خط الإنتاج الجديد يشمل فرن خط إنتاج الفايبر جلاس، وطاحونة المواد المحجرية، ومخزن المنتج النهائي، وذلك على مساحة 120841م2، بتكلفة استثمارية تتجاوز 320 مليون دولار، ويستهدف تشغيل 560 عاملا مصريا بقدرة إنتاجية للخط 200 ألف طن سنويًّا، لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ودفع حركة التجارة بين البلدين.

وخلال جولته بالمصنع، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على سؤال العمال على مرتباتهم ومكافآتهم وإقاماتهم وتنقلاتهم وساعات العمل، حيث أكدوا تقاضي أجور مُجزية، تعكس تقدير الشركة لجهودهم في زيادة الانتاج، كما يتم توفير وسائل انتقال وسكن لهم.