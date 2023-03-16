رئيس الإمارات يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة بفلسطين

إيمان حنا

وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة. وفق صحيفة البيان.

تنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبى بالتعاون مع نادى الصداقة الإماراتى ـ الفلسطينى، وذلك فى إطار الجهود الإنسانية التى تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.

وعقدت دائرة البلديات والنقل – أبوظبى اجتماعا لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور محمد على الشرفاء رئيس الدائرة والوفد الفلسطينى الذى ضم كلًا من معين ضميدى رئيس بلدية حوارة وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوى مجلس البلدية وعمار الكرد رئيس نادى الصداقة الإماراتى ـ الفلسطينى، كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مجال العمل البلدى بين الجانبين.

وأكد اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطينى والمساهمة فى إعادة تطوير المنطقة المتضررة فى حوارة.

وقال الشرفاء، أن اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء فى فلسطين نابع من مواقفها الثابتة فى مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.