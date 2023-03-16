حملات لترشيد استهلاك المياه بقرى حياة كريمة ضمن "الأسبوع المائى".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، على مدار الأسبوع الماضى، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة التوعوية ضمن الأسبوع المائى بقرية الرياينة فى مدينة أرمنت، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن أنشطة وفعاليات حملة الأسبوع المائى بقرية الرياينة، شملت استطلاع رأى المواطنين وتوزيع بوسترات لتعريف المواطنين بالحملة، حيث كانت البداية من مركز شباب الرياينة بأرمنت وشارك فريق التوعية ومكلفات الخدمة العامة باستطلاعات الرأى وسط تفاعل شباب قرية الرياينة دعماً لحملة الأسبوع المائى، كما تم تنظيم ورش سباكة منزلية للسيدات، وانطلقت فرق التطهير لغسيل شبكات المياه ومتابعة وحل أى مشاكل للمياه يواجهها المواطنين بالقرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الأسبوع المائى بقرية الرياينة بأرمنت، المشارك بفقرات إذاعية فى طابور الصباح بمدرسة الشهيد رأفت الصن للغات وسط ترحيب من المعلمين والطلبة، كما تم تنفيذ مسرح عرائس والسلم والثعبان للأطفال، وتم تنظيم ندوة للتوعية بالمدرسة، بجانب عمل لقاءات توعية فى المصالح الحكومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتم عمل زيارة لفصول رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية للغات، بهدف تعريف الأطفال بأهمية المياه فى حياتنا من أجل تنشئة جيل واعى، واتباع سلوكيات صحيحة ضمن فعاليات اليوم العالمى للمياه.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى رئيس شركة المياه أنه شملت الفعاليات فى القرية أيضاً، المشاركة فى طابور الصباح وإلقاء الإذاعة المدرسية بكلمات من التوعية عن المياه، وحث الأطفال على إتباع سلوكيات صحيحة فى استخدام المياه، كما تم تنظيم ندوات توعوية بمدرسة الرياينة الإبتدائية المشتركة، عن أهمية القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه والحد من إهدار المياه بكميات كبيرة، وكذلك تم تنفيذ مسرح عرائس للأطفال وتوصيل المعلومات بطريقة ترفيهية بسيطة عن المياه وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى تم تنفيذ درس دينى توعوى، حيث إن المياه واجب دينى ووطنى وذلك ضمن أعمال الأسبوع المائى مارس 2023.