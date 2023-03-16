حمدية الأم المثالية بقنا: سعيدة باللقب واهتمام الدولة بالسيدات المكافحات

قنا صابر سعيد

أعلنت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي بوزارة التضامن الاجتماعى، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023، على مستوى الجمهورية.

وفازت حمدية عبد اللاه عطية بشير، صاحبة الـ60 عاما، وهى أرملة منذ 17 عامًا، ومقيمة بقرية طوخ مركز نقادة، غربي محافظة قنا، بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا.

قالت حمدية، ربة منزل، إنها ربت أبنائها الثلاثة من مهنة الخياطة، الأكبر بكالوريوس هندسة، وابنتها الثانية بكالوريوس علوم، والثالثة ليسانس آداب، تزوجت الأم، ورزقها الله بثلاثة أبناء، واستمرت الحياة الزوجية 12 عاما، توفى الزوج تاركاً ثلاث أبناء أكبرهم يبلغ من العمر "11 عاما ، وأصغرهم 8 سنوات "، لافتة إلى أنها سعيدة بحرص الدولة على الاهتمام بالسيدات والنماذج المكافحة منهن.

قال محمد إبراهيم، نجل السيدة حمدية، إن والده توفي في 2006، وكدحت والدته من أجل تربيتهم وكنت وقت وفاة والدي أكبر اخوتي، ومعي زهراء حاصلة على بكالوريوس علوم، وأسراء ليسانس آداب، بعد وفاة والدي كانت والدتنا بمثابة الأم والأب والأخ كانت كل الحياة.

وأوضح إبراهيم، أن والده كان حاصلا على ليسانس آداب جامعة عين شمس، وتزوج من والدتي، وكان يعمل في التربية والتعليم والتعليم العالي والمقاولون العرب، وعمل في جامعة الصباح في الكويت، وعاد من رحلة عمل في الخارج، وتوفي بعدها، وتركنا لوالدتنا وقامت بتربيتنا افضل تربية والحمد لله على ما قدمته لنا من عطاء.