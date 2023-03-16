حافظ على صحة قلبك بتجنب هذه الأطعمة.. منها الحلويات المشتملة على السكر المضاف

كتبت رانيا عامر

تعد أمراض القلب من بين أكثر مسببات الوفاة شيوعا في العالم، ورغم أنها في كثير من الأحيان ترتبط بعوامل قد لا يتحكم بها الإنسان، مثل العوامل الوراثية، فإنه من الممكن التقليل من خطرها، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي وتجنب المأكولات والمشروبات الضارة . وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

أكد فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات، أنه إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك، فيجب أن تحرص على تجنب الإكثار من تناول بعض الأطعمة التي تترك آثارا سلبية على جسمك، ومن بينها:

1.الحلويات

الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مما قد يساهم في زيادة عوامل الخطر المؤدية للإصابة بأمراض القلب، مثل السمنة، والالتهاب، وارتفاع الكوليسترول، والسكري.

2.اللحوم المصنعة

يمكن أن تكون اللحوم المعالجة، مثل النقانق، غنية بالدهون المشبعة، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

اشكال اللحوم المصنعة "الهوت دوج والنقانق والسلامي ولحوم الغداء هي أسوأ أنواع اللحوم لقلبك. تحتوي على كميات عالية من الملح ، ومعظمها غني بالدهون المشبعة. عندما يتعلق الأمر باللحوم الباردة ، فإن الديك الرومي أفضل بالنسبة لك من السلامي لأنه لا يحتوي على الدهون المشبعة. لكنها لا تزال تحتوي على كمية لا بأس بها من الصوديوم ، لذا فهي ليست صحية للقلب مثل شرائح صدر الديك الرومي الطازجة.