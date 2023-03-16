جامعة طنطا تحصد 6 مراكز بجوائز مصر للتميز الحكومى

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تأهل 6 ملفات للجامعة ضمن قائمة أفضل 10 متقدمين بجائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الثالثة لعام 2022، وفوز الجامعة بالمركز الثانى بجائزة المواقع الالكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية على مستوى جميع مؤسسات الدولة، للعام الثانى على التوالي.

كما حصدت الجامعة أيضاً ولأول مرة المركز الثانى بجائزة القيادات المتميزة فئة المدير العام لمدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة.

كما ضمت الملفات أيضاً المتأهلة ضمن قائمة أفضل 10 متقدمين بجائزة مصر للتميز الحكومي فى دروتها الثالثة ، ملف أفضل مبادرة حكومية ابتكارية عن " تطبيق أليات الحوكمة المؤسسية الإدارية والمالية باستخدام نموذج الإدارة بالأهداف" والتي نفذتها الجامعة خلال العامين الأخيرين، وكذلك ملف تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وملف جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الكليات" عن كلية الصيدلة وملف القيادات المتميزة فئة رئيس القطاع عن امين عام الجامعة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن المراكز المتقدمة التى حققتها الجامعة تأتى تتويجاً لجهود كافة العاملين بالجامعة، والأداء المتميز لجميع فرق العمل الفائزة، ونتاجا لتطبيق نظرية الادارة بالاهداف في تحديد مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة ومحاور التطوير والانجاز التي تتكامل في الاطار الفكري والتنفيذي مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكداً ان الجامعة تتبنى سياسات تخطيطية وآليات تنفيذية تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة العمل بمنظومة الآداء الإداري بالجامعة، وتطوير الخدمات التى تقدمها الجامعة لجميع منسوبيها، ودعم روح التنافسية والتميز.

وأضاف رئيس الجامعة أن تطبيق منظومة الحوكمة المالية والادارية والمعرفية يستهدف بالمقام الأول تحقيق الاستدامة المؤسسية لكافة القطاعات والادارات والمراكز ويراعي المخرجات التنموية المستهدفة على المستويات القومية والاقليمية لمنطقة الدلتا والمحلية لمحافظة الغربية مع رصد دقيق لاعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجامعة مجتمعيا.