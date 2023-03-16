جامعة المنوفية: محو أمية 4997 مواطنا بدورة يناير 2023

المنوفية - محمد فتحى

حررت جامعة المنوفية أمية 4997 مواطن ومواطنة بدورة يناير 2023 من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 53585 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية، وكذلك خارج محافظة المنوفية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد القاصد بالمشاركة الفعالة من قبل طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية الرشيدة لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على مبادرة مصر بلا امية لما تمثله من قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، مؤكدا علي استعداد الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم لطلابها للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار شرف إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار و لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.