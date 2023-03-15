جامعة المنوفية تستعد للمنافسة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

المنوفية - محمد فتحى

تسعى جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة للمنافسة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة حيث عقد اليوم الأربعاء، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً باللجنة المكلفة بدراسة وتنفيذ معايير مشاركة الجامعة في المسابقة والذى تناول مناقشة العديد من المحاور الرئيسية والفرعية للمسابقة.

وشدد القاصد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة ودراسة خطة الاستدامة وتوافقها مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقات الدولية، ووضع المعايير اللازمة والوافية للتعامل مع الأوبئة والجوائح والمفاهيم الأساسية للحفاظ على البيئة والاستدامة والبنية التحتية للجامعة، هذا إلى جانب الاهتمام بمعايير التعلم والبحث العلمي ومعايير الطاقة والتبدل المناخي وإدارة المياه والمخلفات وتطبيق مفاهيم المباني الخضراء.

ومن جانبه، وجه شرف بتنفيذ نظم الحوكمة والنظم الإدارية التي تخدم الاستدامة ومتابعة تنفيذ سياساتها في مكاتب التنمية والمكاتب الخضراء ودراسة عدد المقررات المتعلقة بالبيئة وحصر المنح الدراسية والبحثية المتعلقة بها والمشروعات التطبيقية المعنية بقضايا التغيرات المناخية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر الخاصة بها.