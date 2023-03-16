تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.14% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، وسط تداولات متوسط، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة.