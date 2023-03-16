تحصين 130 ألف رأس ماشية و41 ألفا و630 طائرا ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، عدد من الحملات لتحصين الماشية، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال الترقيم، وتحصين الطيور، إضافة لحملات تموينية على الأسواق، ومتابعة الحالة الصحية للعجلات التي تم توزيعها على صغار المربين بمركز مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن لجنة من المديرية لمتابعة الحالة الصحية للعجلات التي تم توزيعها على صغار المربين بمركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة والتى جاءت نتيجة لبروتوكول التعاون بين وزارات الزراعة والتضامن والأوقاف، وتم التنبيه على أصحاب هذه العجلات بضرورة الاهتمام بالتغذية والنظافة وسيقوم الأطباء البيطريين بادارة مطوبس بمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وأضاف بشار، أن الحملات البيطرية على الاسواق، أسفرت عن ضبط 20 كجم لحوم جاموس مذبوحة خارج المجزر الحكومى، و 150 كجم أسماك هورس ماكريل مجمد، و 92 كجم أسماك هارنج مجمد، و30 كجم أسماك ماكريل مجمد مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأكد بشار، أجريت أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور للتربية المنزلية الأكثر كثافة بقريتى الطايفة و أبو تمادة مركز كفر الشيخ، وبإشراف دكتور عمرو حسنى، مدير ادارة كفر الشيخ، بإشتراك أطباء الدواجن، والابيديميولوجى بالهيئة ،وإدارة كفر الشيخ ،وتم اخذ 43 عينة من 23 منزل من القريتين، وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص، وتم تحصين 30630 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور تم تحصين بأجر 11000 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم التقصى النشط ب 10 منازل، وتم جمع 20 عينة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 3 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 5500 طائر، كما تم منح 10 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 130 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بمدن وقرى المحافظة من بين 212 ألف رأس ماشية، مستهدف تحصينهم، بينهم 119 ألف و157 أبقار، و54 ألف و 348 جاموس، و340 ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية، لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.