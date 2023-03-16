تحرير 9 محاضر نقص وزن للمخابز البلدية ببيلا وتوزيع 13 ألف شجرة مثمرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، تنظيم الحملات اليومية التي تستهدف المخابز ومتابعة أصحاب المخابز التي تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم لجمهور المستهلكين بالضوابط القانونية المنصوص عليها، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ومديري المكاتب التموينية بالقري وتوابعها كل في نطاق قريته، والتي قامت بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات عبارة عن « 9 نقص وزن، 3 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 2 نظافة»، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما كلف جمال ساطور، رئيس مركز مدينة بيلا، علي أمين، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال رئيس مدينة بيلا، تهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، موجهًا الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري و تجهيزها مسبقاk حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتضمن تقرير خطة التوزيع، الذي أعده رئيس مركز ومدينة بيلا ونائب رئيس المدينة لشئون النظافة ببيلا، توزيع 13 ألف شجرة مثمرة تشمل 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة (ليمون، جوافة، زيتون، برتقال، بزرومي، جزورين، رمان، أكاسيا، نبق)، على الوحدات المحلية لمركز بيلا الـ11، بجانب الإدارات الصحية والزراعية والبيطرية والتعليمية ومنطقة مياه الشرب وهندسة الري وهندسة الصرف ومداخل المدينة والحدائق العامة والمنتزهات ، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة.

وأكد رئيس المدينة، أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدينة والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بنطاق مركز بيلا، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شهد الأحد الماضي، استلام 225 ألف شتلة مجاناً من شتلات (الليمون والزيتون والجوافة والرمان وغيرها من الأنواع المختلفة)، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية والمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.