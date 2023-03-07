رصف الطرق وتركيب خطوط تصريف المياه وتطوير مصيف بلطيم

يشهد مصيف بلطيم، أعمال تطوير ورصف الطرق، بعدد من الشواطئ، ضمن خطة المحافظة، بتطوير المصيف، استعدادا لموسم الصيف القادم، إضافة لأعمال النظافة اليومية، ورفع الاتربة، وبدء أعمال الرصف بمادة الباور سن ووضع الطبقة الإسمنتية بمنطقة الزهراء"ج"،و تركيب خطوط تصريف مياه الامطار، قبل بدء أعمال الرصف ضمن بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال وضع الطبقة الاسمنتية، ضمن أعمال تطوير وتجميل منطقة الزهراء (ج)، والتي تشمل رفع الاسفلت المتهالك، وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي مع توسعة الطريق، وإعادة تركيب البلدورات، ورصف الطريق من الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء، وحتى بداية منطقة السلام وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم الصيف.

كما تابع عطية، توسعة الطريق الرئيسي بميدان الأمل، ضمن أعمال تطوير ورصف منطقة الأمل، والتي تشمل توسعة الطريق الرئيسي من الجهتين، وأعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي، بالاضافة إلى أعمال الرصف، كما تابع تركيب خطوط تصريف مياه الامطار، قبل بدء أعمال الرصف ضمن أعمال تطوير وتجميل منطقة الزهراء (ج)، والتي تشمل رفع الاسفلت المتهالك، وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي مع توسعة الطريق، وإعادة تركيب البلدورات وكذا رصف الطريق من الجانبين علي ان يتم البدء من ميدان الزهراء وحتى بداية منطقة السلام.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وفتح الشوارع، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات، مؤكداً على استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال هدم وردم غرف الصرف الصحي الخاصة بالعمارات التي تم توصيلها علي مشروع الصرف الصحي، مناشداً أصحاب العمارات والوحدات السكنية والمحلات، سرعة الانتهاء من عمل التوصيلات المنزلية، وتوصيلها بمشروع الصرف الصحي، مع الالتزام بتوصيل فائض خزانات مياه الشرب بالصرف الصحي، و هدم ردم غرف الصرف الصحي الخاصة بالعمارات حفاظاً على المنظر الجمالي للمصيف ومقاومة الناموس والحشرات.