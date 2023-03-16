

وقال رئيس الوزراء الهندي، في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن، "إننا نشعر باستياء شديد بسبب الدمار الناجم عن الإعصار "فريدى" الذي ضرب مالاوي وموزمبيق ومدغشقر مؤخراً، ونقدم خالص العزاء إلى رؤساء الدول الثلاث / الرئيس لازاروتشاكويرا ، والرئيس فيليب نيوسى والرئيس سى راجولينا / وإلى عائلات ضحايا الإعصار، ونؤكد أن الهند تقف إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة " .



وكانت السلطات المحلية فى مالاوى قد أعلنت عن مصرع مالا يقل عن 190 شخصا من جراء الإعصار "فريدي" وإصابة 584 شخصا على الأقل ، وفقدان 37 آخرين .



ومن جانبها، ذكرت إذاعة موزمبيق أن الإعصار أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين في إقليم زامبيزيا، وأنه تسبب أيضا في تشريد أكثر من 22 ألف شخص.



وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الإعصار الذي اجتاح الساحل الشرقي لمدغشقر كان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وفيضانات، وأن حوالي مليوني شخص أضيروا جراء هذا الإعصار.