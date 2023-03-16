النواب البحريني يطالب بشراكة دولية لتمكين سيادة القانون ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية

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أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب البحرينى، أن الحديث بين البرلمانات عن الشراكة الدولية هو حديث عن إنفاذ لغة الحوار والنقاش الحضاري الذي يستندُ على الحقائق ويبتعدُ عن المعلومات المضللة وتمكين سيادة القانون والاحترام المتبادل، وتأمين المواقف الثابتة من رفض كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وهذه أسس قام عليها الاتحاد البرلماني، وبديهيات أجمع عليها المجتمع الدولي، واعتبرها من مسلماتِ المبادئ التي تحكم العلاقات بين دول العالم.

وأوضح المسلم -في كلمته خلال ختام أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء- أن الاجتماعات والحوارات المستمرة بين البرلمانات، تعكس دوراً بالغ الأهمية للمجالس التشريعية في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات المتشابكة التي ربطت مصالح جميع الدول على نحو وثيق وبصورة غير مسبوقة، حتى بات مستقبل الإنسانية مرهوناً بالعمل الجماعي، ولا يحتمل التنافر بين أطراف المنظومة الدولية، بل يحتمُ الحاجة للتآلف والتقارب، سعياً لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب والمجتمعات.