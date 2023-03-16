المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بحيازة 60 قطعة حشيش فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة شابا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 13327 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3843 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم خالد حسن ح ح ع، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 19 نوفمبر من العام الماضى، وبدائرة قسم أول العاشر من رمضان، قد حاز كمية من مخدر الحشيش للاتجار فيها فى غير الأحوال المصرح بها قانوا..

وتبين أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، من قبل العقيد محمد غيث، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبرفته المقدم أحمد فخرى العزازى، مفتش بفرع الشرقية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعثر بحوزته على 60 قطعة كبير من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.