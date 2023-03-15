السجن 10 سنوات لأحد المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بدائرة مركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 30818 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 743 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم زكي م ال ز، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائدها بالإكراه بدائرة مركز منيا القمح.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء استقلال المجني عليه دراجته النارية (توك توك) استوقفه أحد المتهمين وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة مركز منيا القمح، وفي الطريق طلب منه المتهم التوقف لأجل قضاء حاجته، قبل أن يفاجأ بباقي المتهمين حاملين أسلحة نارية (فرد خرطوش - مسدس محدث صوت) وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.

بالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وأصدرت حكمها على المتهمين قبل أن يتقدم المتهم الثالث بطلب لإعادة الإجراءات وتصدر المحكمة حكمها المتقدم.