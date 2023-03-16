الكهرباء: 2 مليون و100 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة تقلل من حجم سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

نجحت خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي التى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، فى خفض معدل الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتج عن سرقات التيار الكهربائي من خلال تحويل المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لضمان تحصيل حق الدولة مسبقا و دقة المحاسبة وذلك بتركيب مليون 100 الف عداد كودى حتى الآن.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 100 الف عداد كودى للمبانى العشوائية و المخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت مليون 900 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.

ويرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

و أوضح حمزة أن من أهم مميزات تركيب العدادات الكودية هو الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من دخول أحمال مفاجأة قد تودى إلى انقطاعات مستمرة علاوة على أن المواطن يضمن محاسبته على استهلاك فعلى وليس بناء على متوسط الاستهلاك.

و أشار حمزة إلى أن من بين أهم مميزات العداد الكودى هو تجنب المواطنين التعرض لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي لهم و بالتالى يقوم بسداد غرامات مالية كبيرة ، مشيرا إلى أن العداد الكودى يصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا.

أشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر ، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي و التى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

و أضاف حمزة أن المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائي هى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال الغير منظمة على مهمات الكهرباء مما يؤدى إلى تعطيلها وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح حمزة أن مشروع تحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين يعتبر نظام عادل و ساهم فى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و تقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة.