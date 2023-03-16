اليوم السابع
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القبض على 10 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب على الآثار فى المنوفية

الخميس، 16 مارس 2023 01:27 م
القبض على 10 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب على الآثار فى المنوفية حبس
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 10 أشخاص وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى قرى مركز قويسنا، تم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى الحفر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقى كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى قرية بدائرة المركز، بالانتقال والفحص، تبين أن قيام مالك منزل وثلاثة من أولاده و6 عمال قاموا بحفر مساحة تصل إلى 3 أمتار للتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز قويسنا

التنقيب على الآثار



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