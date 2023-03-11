حبس عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فى إحدى القرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فى إحدى القرى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول معلومات بقيام عاطلين بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بمنزل أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة، استهدفت القوات العاطلين والورشة.

وتمكنت القوات الأمنية ضبط كل من "أ، م، ع" 26 عاما عامل مقيم دائرة مركز قويسنا، و"أ، ن، أ" 21 عاما مقيم دائرة مركز شبين الكوم، وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 فرد خرطوش محلي الصنع و50 طلقة خرطوش وبعض الأجزاء المعدة للتصنيع وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما بما توصلت إليه المعلومات، اعترفا بالاتجار في الأسلحة النارية، تم تحرير محضر رقم 7789 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.