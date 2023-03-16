الرعاية الصحية بالأقصر تطلق"زدها" لتوعية الطلاب بالمبادرات الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "زدها" لأطفال المدارس بمنطقة القباحى الغربى سعياً لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لكل الفئات العمرية والتوعية بالمبادرات الصحية، وذلك لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة والارتقاء بالصحة العامة منذ مرحلة النشء، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة مؤسسات الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم.

ونظمت الوحدة الصحية لطب أسرة القباحى الغربى مبادرة "زدها" بالتعاون مع عدد من المدارس بالمنطقة المحيطة والتى تضم ايضا طلاب المدارس المسجلين ضمن خدمات طب الأسرة بها، فيما تشمل المبادرة توعية الطلاب بكافة العادات الغذائية الخاطئة والتى اعتادها معظم الأفراد على مدار سنوات مثل أخطار تناول الوجبات السريعة أو المحفوظة بالمواد المصنعة وكيفية استبدالها بالأغذية الصحية البديلة، وأضرار الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وخاصة للأطفال، والتوعية بضرورة الحد من استخدام الهاتف المحمول للأطفال.

كما ارتكزت المبادرة على تدريب فريق من الطلاب ليكونوا هم محور الدعم وسط زملائهم فى الأيام الدراسية، حيث أشرفت على المبادرة الدكتورة إبتسام محمد ثابت استشارى ومدرب زمالة طب الأسرة بالمحافظة، وقام بالتنسيق والإعداد مدير وحدة القباحى الغربى دكتورة منى جورج، ومنسق المشاركة المجتمعية سهير محمد.

وكرم فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عدد من الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، والتى التى نجحت فى الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دولياً، وذلك فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم الدعم للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لها، بعد نجاحهم فى اجتياز كافة معايير الجودة والحصول على درجة الاعتماد GAHAR والمعترف بها دوليا من الاسكوا العالمية.

وتم تكريم العاملين بهذه المنشآت، ممن كانوا سبباً فى الوصول إلى هذا الانجاز، وذلك شكراً وتقديراً لجهودهم، ولما بذلوه من مجهود استثنائى، مع التأكيد على الاستمرار بنفس المستوى المتميز فى تقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا للمعايير الدولية.