الرعاية الصحية تطلق مبادرة «احمي كليتك» بمنشآتها فى الإسماعيلية



وأشار بيان الهيئة، تم إطلاق فعاليات مبادرة «احمي كليتك»، بعدد من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بمحافظة الإسماعيلية، شملت مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومراكز طب أسرة "السلام، الشهداء، الرحمة".



وأوضح بيان الهيئة، خلال الفعاليات التي استمرت على مدار 3 أيام تم عقد ندوات تثقيفية للمنتفعين وتقديم خدمات الفحص المبدئي من ( قياس ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم) إضافة إلى شرح موجز عن علاقة أهمية الفحصين بسلامة الكُلى، لافتًا أنه بعد إجراء الكشف الطبي على الحالات تم تحويل الحالات المرضية التي تستلزم المتابعة إلى مركز 30 يونيو لأمراض الكُلى والمسالك لإستكمال رحلة العلاج.



وخلال المبادرة، تم توزيع الهدايا التشجيعية لتحفيز المترددين على المنشآت ونشر وتوزيع عددًا من المنشورات التوعوية لاتباع نمط حياة صحي سليم، ارتكزت على التأكيد على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وشرب كميات كافية من السوائل بمقدار 2 لتر يوميًا، فضلا عن تناول الأغذية الصحية من خضراوات وفواكه بشكل يومي.



واستكملت فعاليات المبادرة، بالتأكيد على الابتعاد عن مسببات الإصابة بالفشل الكلوي، ومنها: الإفراط في استعمال مسكنات الألم، إضافة إلى شرح أهمية تخفيض تناول (الملح، السكر، الصودا)، وتجنب تدخين السجائر لأنها تسبب زيادة ترسب المواد المؤكسدة المضرة للكُلى.



هذا ويشار أنه خلال اليوم العالمي للكُلى من كل عام، يتم تسليط الضوء على أمراض الكُلى ومسبباتها وطرق الوقاية منها كي يتم تجنب الفشل الكلوي، حيث إن هناك ما يقارب من 850 مليون شخص يعانون من أمراض الكُلى على مستوى العالم، وشعار يوم الكُلى 2023 هو «صحة الكلى للجميع».