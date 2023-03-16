اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 09:31 م
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يتلقى دعوتين من نظيره الروسى لزيارة موسكو

الخميس، 16 مارس 2023 08:00 م
الرئيس الجزائرى يتلقى دعوتين من نظيره الروسى لزيارة موسكو الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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 أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى  (مجلس الشيوخ)، فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت دعوتين رسميتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الروسى فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، والمشاركة فى القمة الروسية - الإفريقية الثانية.
 
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به المسؤولة الروسية عقب استقبال الرئيس الجزائرى لها بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس.
 
وأكدت ماتفيينكو دعم بلادها لانضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، قائلة: "الجزائر ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس ونحن في روسيا نؤيد هذا الأمر"، معربة عن تقديرها لموقف الجزائر المتزن تجاه الأحداث الإقليمية والدولية وتمسكها بحسن العلاقات مع روسيا.
 
يذكر أن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيانكو سافرت في زيارة إلى الجزائر، منذ أمس وتستمر حتى غدا الجمعة، بدعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل.

عبد المجيد تبون

الجزائر

رئيس الجزائر

الرئاسة الجزائرية



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