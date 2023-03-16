ويعقد الاجتماع بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، ممثلى الدول الأعضاء بالمنظمة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.

تأتي مشاركة جامعة الدول العربية في الاجتماع؛ توطيداً لأواصر التعاون مع منظمة التعاون الإسلامى، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون بين المنظمتين.

وتستعرض الدورة الوزارية عددا من القضايا واهمها القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلي، إضافة إلى التطورات في الشأن الأفغاني، ومالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والجهود المستمرة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وظاهرة الاسلاموفوبيا.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن السفير الدكتور خالد منزلاوي التقى مع آمين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه، ونقل له تحيات الأمين لجامعة الدول العربية، الذي بدوره أعرب عن تقديره لمشاركة الجامعة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي، وحرصه على التعاون المستمر بين المنظمتين.

كما التقى السفير منزلاوي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، والامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الوسط واسيا السفير خالد الخياري ، وتم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

