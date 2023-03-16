التخطيط: انتقال العاملين بالوزارة كليًا للعاصمة الإدارية بعد إعداد الخطة الاستثمارية

كتبت أسماء أمين

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، احتفالية الأسرة المصرية لفريق عمل الوزارة، برعاية وحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تعقده الوزارة سنويًا لتكريم الرموز والنماذج التي يحتذى بها للأسرة المصرية من فريق عمل الوزارة من الأم المثالية، الأب المثالي، فرد الأسرة المثالي، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهد الذي يبذله فريق عمل وزارة التخطيط والذي يبدو واضحًا وحظى بإشادة الجميع من خلال زيادة حجم المبادرات التي أطلقتها الوزارة وكذلك التي شاركت بها، وتداخل عمل الوزارة مع المؤسسات والوزارات الأخرى، مؤكده أن كل ذلك بفضل جهود العاملين بالوزارة وبفضل الالتزام والتميز التي تضعهما أسرة التخطيط كشعار لها.

وأشارت السعيد أن اللقاء يأتي متزامنًا مع عدد من المناسبات السعيدة متمثلة في الاحتفالات بعيد المرأة والذي يمثل عيدًا للأسرة المصرية وكذلك الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، متابعه أن الحفل يشهد تكريم الرموز والنماذج التي يحتذى بها للأسرة المصرية من فريق عمل الوزارة الأم المثالية، الأب المثالي، وكذلك فرد الأسرة المثالي والتي تم استحداثها للمرة الأولى، مؤكده حرص الوزارة على النظر لكل الفئات المختلفة والمميزه في الوزارة، والتأكيد على أهمية الاجتهاد في العمل والحفاظ على الأسرة.

وتابعت السعيد أن الحفل يتزامن كذلك مع بداية الانتقال للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى انتقال عدد كبير من الوحدات والإدارات المركزية بالوزارة فعليًا أمس، على أن يتم الانتقال كليًا بعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية، وتابعت السعيد أن عملية الانتقال ليس انتقال مكاني فقط لكن انتقال إلى شكل مختلف من الأداء، حيث الانتقال إلى نظام وزارة ذكية يتبعه تطور في أداء العمل.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على إتاحة فرص الترقي وتقلد المناصب العليا للكوادر المتميزة من أبناء الوزارة المؤهلين مشيرة إلى إعلان الوزارة عن 12 وظيفية قيادة شاغرة في قطاعات مختلفة في الوزارة وذلك كمرحلة أولى، موضحه أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الوظائف القيادة الشاغرة الأخرى على مراحل تالية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأعلنت السعيد عن إطلا ق جــــــوائز التمــــــيز الحكومي داخليًا لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحه أن ذلك يأتي امتدادًا لدور الوزارة على المستوى الوطني في تحفيز روح التنافس، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا لترسيخ قيم العطاء والانتماء والتميز، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأوضحت السعيد أن الجائزة تهدف الى تشجيع المنافسة بين الإدارات المختلفة، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز بين العاملين داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وإلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالإدارات المختلفة بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتوجهت د.هالة السعيد بالشكر لجميع العاملين على الجهود المبذولة لمواصلة دفة العمل في الوزارة والمساهمة بإيجابية في النجاح المتحقق في العديد من الملفات.

وشاركت د.هالة السعيد العاملين بالإفطار الجماعي، كما مرت على طاولات العاملين كافة، والتقاط الصور التذكارية معهم.