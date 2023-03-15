وزيرة التخطيط: انتقال 14 وحدة تابعة للوزارة للعمل رسميا من العاصمة الجديدة

كتبت أسماء أمين

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الانتقال الكلي لعدد من الوحدات والإدارات المركزية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبدأ العمل رسميًا من المقر الجديد اليوم.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انتقال حوالي 14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة للعمل رسميًا من مقر الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت السعيد أن نقر الوزارة بالحي الحكومي يضم التجهيزات كافة لبدء العمل وسيره بشكل طبيعي موضحه أن الفترة السابقة شهدت جهد كبير من القائمين على توفير كل التجهيزات الفنية والأمنية لاستقبال العاملين المنتقلين.

وأضافت السعيد أن الانتقال يتم تدريجيًا خلال الفترة من 15 مارس وحتى 1 من أبريل القادم، وذلك كون الوزارة إحدى وزارات المرحلة الأولى المنتقلة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يُشار إلى أن الإدارات والوحدات التي بدأت بالانتقال اليوم ضمت الإدارة العامة للشئون القانونية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي، وحدة التنمية المستدامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة النمذجة والتنبؤات، وحدة متابعة البرامج والأداء، وحدة سياسات سوق العمل، مشروع رواد 2030، وحدة حقوق الإنسان، وحدة الاستثمار وإدارة الأصول، الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي مع متابعة العمل في المقر الحالي، مشروع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.

وحول وسائل الانتقال والمواصلات، فقد وفرت الوزارة وسائل لنقل العاملين بصفة مؤقتة إلى مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حرصًا منها على موظفيها في بداية انتقالهم.