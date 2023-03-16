الأم المثالية بسوهاج: شكرا للقيادة السياسية على ما تقدمه للمرأة

سوهاج محمود مقبول

بدموع الفرحة، استقبلت فاتن حسين عثمان إبراهيم البالغة من العمر 55 سنة خبر حصولها على لقب الأم المثالية المركز الأولى على مستوى على مستوى المحافظة، وقالت إن الخبر أعاد الفرحة والبسمة من جديد" شكرا لنجلتى رانيا التى قدمت لى فى المسابقة والحمد لله أن الله عز وجل كرمنى بعد تعب، وشكرا للقيادة السياسية على ما تقدمه للمرأة المصرية فى كل وقت".

وقالت فاتن حسين عثمان إبراهيم وتعمل محاسب قانونى، إنها تزوجت وهى فى سن العشرين، وحينها لم تكمل دراستها وأثناء فترة زواجها أصيب الزوج بفيروس " c"، أدى بعد ذلك إلى فشل جزئى فى الكبد، ثم دوالى فى المريء، وقد تحسنت حالته الصحية قليلاً، وكان يعمل محاميا ولكن توفى بعد ستة سنوات صراع مع المرض.

وتابعت: "وبعد الوفاة ترك لى الزوج 3 من الأبناء دينا" 10 سنوات ورنا 6 سنوات ومحمد سنه وعشرة أشهر " رفضت العودة إلى بيت الأب، وفضلت الاستقلال بأولادى عن المنزل، وقمت برعايتهم وتربيتهم بمفردى وفى هذه الأثناء ترك لى الزوج بعض الحسابات التجارية، وقد استأمن أخواته على هذه الحسابات، ولم يضمن لأولاده ولا لا لى أى حقوق عملت الأم كمحاسب قانونى بمكتب زوجى، بعد أن استكملت تعليمى وحصلت على بكالوريوس التجارة".

وأضافت الفائزة بلقب الأم المثالية في سوهاج :"لم أهتم بنفسى وأوليت كل الاهتمام بأولادى حتى يعيشوا فى نفس المستوى الذى اعتادوا عليه وأثناء ذلك ترك شركائها المكتب بعد أن أسسوا مكاتب خاصة بهم، وحولوا الكثير من العملاء إلى مكاتبهم الجديدة وبعدها تركت المكتب وأخذت ما تبقى ى من استثمارات زوجى واتجهت للتطوع فى الجمعيات خيرية والعمل الخيرى التطوعى وأسست مؤسسة أهل مصر وأستكملت المسيرة حت تخرج جميع الأبناء وحصلوا على مؤهلات جامعية وتزوجت الابنتان".

وأشارت الأم المثالية، إلى أن دينا تخرجت من كلية تجاره وحصلت على دبلوم فى إدارة الأعمال ومتزوجه من مهندس وتقيم بالمملكة العربية السعودية، ورنا تخرجت وتعمل مدرس مساعد بكلية الآداب قسم الترجمة بجامعة سوهاج ومتزوجه من أستاذ جامعى بكلية التجارة، ومحمد تخرج ويعمل الآن محاميا حرا وحاصل على ماجستير فى القانون.

ومن جانبها تقول رنا نجلة الأم المثالية بمحافظة سوهاج: والدتى نعمه الأم والأب لم تدخر جهدا من أجل إسعاد من حاولها كانت لنا الأب وكانت لنا الأم كانت تنصحنا دائما بالتفوق والجد والاجتهاد ولم تترك شيء نريده إلا قدمته لنا فى الدراسة فى العمل وحتى الآن مازالت تعطى وأنا من قدمت لها فى مسابقة الأم المثالية وأنا فى غاية الفرحة أن تم تكريم أمى لما قدمت وأن تكريم الدنيا كلها لن يكفى أمى حقى متعها الله بالصحة والعافية.