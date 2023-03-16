الأم المثالية بدمياط: "زوجى توفى وترك لى 3 أبناء وأفنيت عمرى فى تربيتهم"

فازت سمية إبراهيم سلامة من مركز الزرقا بمحافظة دمياط مركز الأول فى مسابقه الأم المثالية وهى خريجة كلية الإعلام بالقاهرة عملت فترة أخصائية اجتماعية بالتربية والتعليم حاليا بالمعاش.

"اليوم السابع" استمع إلى الأم المثالية لمحافظة دمياط واستمع عن قصة كفاحها وما اهلها للوصول إلى الفوز بالمركز الاول.

وقالت سمية إبراهيم سلامة: "رشحنى مركز تأهيل الاجتماعى بتنمية المجتمع بمركز الزرقا لهذه المسابقة وهو من ساعدنى فى توفير الأوراق وقدم الملف وما يؤهلنى للمسابقة أن زوجى توفى عام 2007 وترك ثلاثة أولاد وبنت كان أكبرهم فى المرحلة الإعدادية والثانى فى المرحلة الابتدائية والثالث فى الصف الثالث الابتدائى قررت مع نفسى أن أفنى حياتى وعمرى وجهدى ومالى فى تربية أبنائى".

واستطردت: "رفضت الزواج حتى أكرمنى الله فى تربيتى فى أبنائى وتخرجت الكبيرة أخصائية نفسية وتعمل حاليا بالتربية والتعليم والثانى حاليا مهندس برمجيات دعم فنى والثالث خريج كلية الصيدلة المنصورة".

ووجهت سمية سلامة رسالة لكل أم مفادها: "تعطى لأبنائها كل ما تستطيع ولا تبخل عليهم بوقتها وجهدها وتفنى حياتها فى خدمة أبنائها حتى يصلوا إلى بر الأمان وأن تكون صادقة مع الله وصادقة مع نفسها فى أداء أمانته لأن تربية الأبناء بعد رحيل الزوج هى مسؤولية كبيرة ومسؤولية أوكلها الله لها لصالح هؤلاء الأبناء".

وتابعت: "بعد ذلك سيكون هناك مردود إيجابى بعد هذا التعب ونظرة محترمة من المجتمع لمن أفنت حياتها فى هذا المجال.

أشارت سمية سلامة، إلى أن الدولة اهتمت فى الفترة الأخيرة بالمرأة بصورة كبيرة وكانت المرأة محور اهتمام الدولة بأكملها وبؤرة الحدث فى كافة المجالات وفى القرى والنجوع، مشيرة إلى أن الدولة استطاعت من خلال المتطوعات الريفيات الوصول إلى كافة القرى وعملت المرأة على تنمية قدرات المرأة المصرية وتنمية وعيها وسعادة المرأة فى الحصول على عمل والأعمال اليدوية كذلك شهادة لها الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وبرامج الصحة.

وأشارت سمية إبراهيم سلامة، إلى أنها تطلب من الله الستر والصحة الدائمة وتطلب أن يلبى رغبتها فى الحصول على زيارة بيته الحرام.