الأم المثالية بأسيوط: توفى زوجى وكان عمرى 25 سنة ومعى 3 أطفال فوهبت حياتى لهم

أسيوط -هيثم البدرى

قالت هدى إبراهيم محمود صالح الأم المثالية علي مستوي المحافظة في تصريح خاص لليوم السابع أنها سعيدة جدا بإختيارها الأم المثالية علي مستوي المحافظة وأن هذا الإختيار بناءا على قصة حياتها، وتضحيتها من أجل تربية ابنائها الصغار الذي توفي والدهم وهم في عمر الزهور.

وعن قصة حياتها قالت هدى ابراهيم البالغة من العمر 59 عاما أنها من مركز القوصية بمحافظة أسيوط، تزوجت من زوجها محمد همام وكانت تعمل بالتربية والتعليم مدرسة أحياء للمرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية ثم أصبحت موجهه بالتربية والتعليم عام 2012، وحتى 2014 ثم مديرة للتعليم الثانوى بإدارة القوصية التعليمية.

وأضافت هدي أن زوجها كان يعمل مفتش تموين بمركز ديروط ولكن وافته المنية إثر حادث وترك لها ابنائها صغار وكان عمرها في ذلك الوقت 25 عاما وبالرغم من صغر سنها إلا أنها قررت أن تكون حياتها لأبنائها الثلاثة.

وأضافت الأم المثالية أن لديها من الأبناء ثلاثة هم شيماء محمد همام والتي تخرجت من كلية الحقوق، وحصلت علي درجة الماجستير فى القانون العام وتعمل حاليا بالتأمينات الإجتماعية، وأحمد محمد همام ماجستير القانون العام والخاص ويعمل حاليا وكيل نيابة إدارية، ونهلة محمد همام طبيبة اطفال وماجستير في الطب والجراحة ، فضلا عن أننى تفرغت أيضا لأعول والدتى المسنة مع تربية الأطفال.