الأم المثالية ببورسعيد لـ"اليوم السابع": كافحت على أولادى أكثر من 30 سنة

قالت حياة أحمد أبو صالحة، الأم المثالية على محافظة بورسعيد وصاحبة ال 68 عام، إنها كافحت على أولادها منذ وفاة والدهم وهم فى سن صغيرة لأكثر من 30 عام..

وتبلغ الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد من العمر 68 عامًا وحاصلة على دبلوم معلمات وعملت بالتدريس وحاليًا على المعاش وتوفى زوجها منذ 31 عامًا تاركًا لها طفلين.

وعن قصة كفاحها قالت "حياة أحمد" إنها تزوجت فى يناير عام 1979، وكان زوجها يعمل مشرف مقاول بالمعمار وهى معلمة، ورزقهما الله بطفلين ولد وبنت، ثم توفى زوجها عام 1991 بعد حوالى 13 عامًا زواج، إثر حادث أثناء عمله نتيجة سقوطه من مرتفع فى أحد المخازن بالجمرك، وترك لها طفلين: "مروة" فى عمر 8 سنوات و"أحمد" 5 سنوات.

وأكدت على أن معاش زوجها كان ضئيلًا لا يكفى نفقات المعيشة ومصروفات الدراسة، ورغم ذلك رفضت مساعدات الأقارب وقررت أن تربى أبنائها من معاش زوجها الضئيل وراتبها الشهرى.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادى الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد على البسيونى من محافظة السويس.

وأعلنت وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى:

- نوال إبراهيم خليل على محافظة الأقصر

- هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط

- سوزان منصور عبدالله باز خميس الأولى على محافظة المنوفية

- جميلة السيد على خضر الأولى على البحر الاحمر

- حيات أحمد حسين الأولى على محافظة بورسعيد

- صفاء على عبدالوهاب الأولى على محافظة بنى سويف

- عايدة محمد السيد فرج الله بورسعيد الأولى على محافظة القليوبية

- نادية مبارك سليمان محمد الأولى على محافظة الاسماعيلية

- ابتسام حسن حسين بشر الأولى على محافظة شمال سيناء

- هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان الأولى على محافظة مطروح

- حليمة سلامة عبدالحميد الأولى على الفيوم

- فضيلة سيد أحمد سيد الأولى على الغربية

- حمدية عبدالله عطية بشير الأولى على محافظة قنا

- هدى محمد عبد اللاه أحمد الأولى على محافظة الاسكندرية

- هدى محمد أحمد الأولى على الإسكندرية

- رضا عبدالحميد اسماعيل الأولى على محافظة أسوان

- فاتن حسين عثمان عبدالرحيم الأولى على سوهاج

- راعوث لوكاس وردخان شنودة الأولى على محافظة القاهرة

- فيروز السيد رمضان الأولى على جنوب سيناء

- سمية ابراهيم عبدالعزيز الأولى على دمياط

- زينب عبد المعبود محمد الأولى على المنيا

- ميرفت أحمد إبراهيم حسن الأولى على الشرقية

- بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة الأولى على البحيرة

- السيدة سليمان مصطفى لبن الأولى على الجيزة

- إيمان احمد عبدالرحمن الأولى على الدقهلية