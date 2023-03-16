الأم المثالية بالمنوفية: سجدت لله شكرا وأدعوا كل أم أن تحافظ على أبنائها

المنوفية – محمود شاكر

فى حالة من الفرحة الغامرة والسعادة التى لا توصف، قالت امتياز السيد شديد الجندى، الأم المثالية على الجمهورية والمقيمة بـ مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنها سجدت لله شكرا على اختيارها ضمن الامهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأضافت الأم المثالية أنها ترعى ثلاثة من الأولاد، وهم محمد والذى يعمل الان مهندس برمجة، وأحمد باكاديمية الشرطة، وحازم بالثانوية التجارية، مؤكدة أنها تحملت المسئولية بعد وفاة زوجها منذ ما يقرب من 6 سنوات، وتعمل رئيس تمريض بالادارة الصحية باشمون.

وأكدت أن من أهم المقومات التى تساعد على التفوق دائما والتميز بين الأمهات هو الإخلاص فى كل شىء والذى يساعد على النجاح الدائم، مشيرة إلى أن الدولة تهتم بشكل كبير بالام المصرية وتدعمها بالكثير من الدعم من أجل التميز والأرتقاء.

وقدمت الأم المثالية رسالتها لكل الأمهات أن تستثمر فى أبنائها قرة عينها، ولا تتأخر فى أن تقدم لهم كل النصائح والارشادات والتى تساعدهم على مواجهة الحياة حتى يكونوا رجالا فى المستقبل.