الأم المثالية بالمنوفية: ربنا كرمنى بفضل تربيتى لأولادى والرئيس ساعد الأم المصرية كثيرا

المنوفية – محمود شاكر

لم تتمالك نفسها من الفرحة بعد مكالمتنا لها، والتى كانت أول مكالمات التهنئة لما حققته من الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لتنهمر الدموع والدعوات بالتوفيق والسداد لكل الأمهات.



قالت نوال عبدالعظيم محمد خليل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه سعيدة جدا بما حققته من حصولها على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وقالت أن الوتفيق والسداد دائما من الله على ما قدمت.



وتابعت الأم المثالية أن لديها ثلاثة من الأبناء، وهى فاطمة الحاصلة على دبلوم التجارة نظام الثلاث سنوات والتى كانت من المتفوقات، ونور بالصف الثالث الابتدائى، وعادل بالحضانه، مشيرة إلى أنها تعمل هى وزوجها بمحل بقالة بمدينة شبين الكوم، يقوموان بتقسيم مواعيد العمل.



وأضافت أنها فرحت فرحا كبيرا، مشيرة إلى أن نجلتها فاطمه هى التى قدمت لها بالمسابقة، وكانت تتوقع ان تكون ضمن الأمهات المثاليات، وتدعوا كل أم أن تحافظ على أبنائها حتى يكونوا قدوة يحققوا احلامهم ويتمكنوا من بناء المستقبل.