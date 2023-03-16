الأم المثالية بالإسماعيلية: ابنتى قدمت لى وأشكر الدولة على الاهتمام بالمرأة

قدمت الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية الشكر للقيادة السياسية والدولة على اهتمامهم بالمرأة وتكريمها وذلك من خلال مسابقة الأم المثالية التى تقام سنويا.

وأضافت نادية امبارك، سليمان الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية: "فوجئت بفوزى بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية ولم كنت أعلم بذلك وابنتى تقدمت بأوراق ترشحى للمسابقة إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية وقامت ابنتى أيضا بتقديم أوراق أمى العجوز حيث أن أمى لها أيضا قصة كفاح".

وتابعت الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية: "أشكر ربنا على كل حال".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فوز نادية مبارك سليمان محمد بالمركز الأول، الأم المثالية الأولى على محافظة الإسماعيلية وهى أرمله منذ 25 عامًا عمرها 55 سنة حاصلة ليسانس آداب وتربية وتعمل وكيلة مدرسة ولديها ثلاث أبناء، الابن الأول حاصل بكالوريوس نظم ومعلومات والابنة الثانية ليسانس آداب والثالث دبلوم فنى زراعى ـ نظام خمس سنوات.

وتزوجت الأم المثالية على محافظة الإسماعيلية ورزقها الله بثلاثة أبناء، وبعد 7 سنوات من الزواج أصيب زوجها بمرض "سرطان المخ " وبعد معاناة مع المرض اللعين توفى وهو فى عمر 35 عاما.

كانت نادية امبارك الأم المثالية بالإسماعيلية فى عمر 29 عاما عندما توفى زوجها وترك مرحبا الأبناء الثلاثة، أكبرهم فى عمر 7 سنوات، والثانية 3 سنوات، والأخير شهرين فقط.

ورغم صغر سنها رفضت الأم الزواج مرة أخرى، وعكفت على تربية الأبناء واهتمت بتعليمهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وأكرمها الله وتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس نظم ومعلومات وتزوج، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على ليسانس آداب وتزوجت هى الآخري، أما الابن الثالث تخرج وحصل على دبلوم فنى نظام الخمس سنوات ويعمل.

مرضت الأم بمرض "سرطان الثدى"، وتم إجراء عملية جراحية وقامت باستئصال الصدر الأيمن، ومازالت الأم تحت المتابعة الدورية كل 6 شهور.

وكانت تعانى أيضا من روماتيزم بالعظام أدى إلى صعوبة الحركة باليد اليمنى ، ومازالت تحتاج إلى المتابعة الدورية والعلاج المستمر، ورغم ذلك عطائها مستمر نحو أبنائها وأحفادها.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

كانت اللجنة المركزية انتهت من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التى تم عقدها فى المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوى الإعاقة، 6 أمهات من ذوى الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالى عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.