الأم المثالية الأولى فى التمكين الاقتصادى.. اعرف قصة كفاح 17 عامًا بقنا

قنا صابر سعيد

حصدت مريم شاوول جورجيوس مغاريوس، ابنة مركز دشنا فى محافظة قنا، لقب الأم المثالية فى التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية، بعدما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، فى مؤتمر صحفى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023، على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

قالت مريم شاوول جورجيوس مغاريوس، الأم المثالية الأولى فى التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية، إنها شعرت بالفرحة عقب الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات، ولم تكن تتوقع الفوز بالأم المثالية الأولى فى التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مريم شاوول، أنها تبلغ من العمر 60 عامًا، أرملة منذ 17 عامًا، من قرية العزب المصرى فى مركز دشنا بمحافظة قنا، ولديها ابن وابنة، الابن حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية، والابنة حاصلة على بكالوريوس طب بيطرى.

وأشارت، إلى أن زوجها تُوفى فى عام 2006، تاركًا لها طفلين، أصبحت مسئولة عن تربيتهما ورعايتهما، فكانت تعمل فى مهنة الخياطة وزراعة الأرض وتربية ورعاية المواشى بالإضافة إلى أعمال المنزل.