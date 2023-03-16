الأقصر تقترب من نهاية مشروع تطوير موقف البياضية لخدمة الركاب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الأقصر، تواصل العمل بصورة يومية فى المشروع القومى لتطوير موقف البياضية لخدمة الركاب بقرى ونجوع غرب وشرق المحافظة، حيث يجري تنفيذ أعمال المشروع عبر رصف الطرق وعمل توسعات بشارع الموقف، والمحافظة تسابق الزمن للانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت وأقل قدر ممكن من الأضرار.

ومن جانبه يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، والقضاء على مشاكل التكدس المرورى، لافتاً إلى أن مشروع تطوير موقف البياضية شمل عمل أسوار خارجية حول الموقف تحمل طابع الهوية البصرية لتأمين الموقف والتحكم فى الدخول والخروج، وعمل بوابات ذكية للتحكم فى الدخول والخروج للسيارات من وإلى الموقف إنشاء جديد.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير موقف البياضية شمل عمل محلات تجارية عدد 11 محل وكافيتريا لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف، وعمل حمامات جديدة لخدمة المواطنين، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين عن طريق عمل برجولات خشبية مزودة بكراسي تحمل طابع الهوية البصرية، وعمل زراعات للتظليل وعمل أحواض زرعات، وإنشاء مسجد جديد بسعة 200 مصلى لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، أن تطوير اللاند سكيب الخاص بالموقف عن طريق عمل تشطيبات متنوعة من الخرسانة المطبوعة والبازلت والإنترلوك، وتطوير الواجهات الخاصة بمكاتب العاملين بالموقف والمحلات القائمة ورفع كفاءة مظلات انتظار السيارات، مؤكداً على أن أعمال الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية العادية للمسجد بمساحة 200 متر مسطح بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، كما تم تحديد موقع المحال التجارية حيث تم تنفيذ عدد 11 محل تجاري به بأنشطة مختلفة "مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر"، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى.