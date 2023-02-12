محافظ الأقصر يتابع مشروعات الطرق وتجميل القرى والأبنية التعليمية بالبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية في مدينتي البياضية والطود، تابع خلالها نسب تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية ومشروعات الطرق والكباري، وبحث خلال الجولة مطالب واحتياجات المواطنين في المدينتين، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية في مدن محافظة الأقصر.

وبدأت جولة المحافظ من مدينة البياضية، حيث تفقد الطريق الرئيسي للمدينة ووجه بتهذيب منطقة الجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة والاهتمام بتزيينها لتصبح متنفساً للأهالي خاصة في فصل الصيف، كما أدار المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأهالي والمواطنين بمدينة البياضية استمع خلاله لمطالبهم واحتياجاتهم، واستجابة لمطالب الأهالي وجه المحافظ بتوفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري ضمن خطة وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين في أماكن قريبة بهدف التيسير عليهم وتقريب الفروع لطالبي الخدمات، حيث تواصل المحافظ مع مسئولي الشهر العقاري بالمحافظة لتوفير سيارة تتواجد ثلاثة أيام في الأسبوع بالقرب من مبنى مجلس مدينة البياضية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته طرق وشوارع قريتي البغدادي والحبيل، ووجه بالاهتمام بنظافة وتهذيب الشوارع ورفع كفاءة الطرق الفرعية، وتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة البغدادي التجريبية لغات مشتركة والتي بدأت في شهر مايو 2022، ومن المقرر إنهاؤها خلال 3 أشهر تمهيداً لدخول المدرسة الخدمة العام الدراسي المقبل 2023/2024، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ عملية إحلال كلي وتوسعة للمدرسة بتكلفة تتجاوز 10 مليون جنيه لتخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول ، ويتضمن مشروع تجديد المدرسة إنشاء طابق أرضي و3 أدوار بإجمالي 28 فصل ومكاتب إدارية لتستوعب المدرسة نحو 1120 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمود شاهين رئيس مدينة البياضية والمهندس هاني محمد طايع مدير منطقة الأقصر بجهاز التعمير بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز التعمير بالمحافظة والمهندس أحمد النوبي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة الأقصر .



احلال وتجديد مدرسة بالبياضية



أعمال إحلال وتجديد مدرسة البغدادي التجريبية لغات



جولة محافظ الأقصر بمدينة البياضية



لقاء المحافظ مع أهالى مدينة البياضية



محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة مشروعات الطرق بالبياضية